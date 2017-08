Der stellvertretende Bautzner Landrat Udo Witschas. Bildrechte: MDR/Benno Scholze

Bei dem dreistündigen Zusammentreffen hätten sich viele Übereinstimmungen gezeigt, so Wruck im "exakt"-Interview. Viele seiner Forderungen seien umgesetzt worden, zeigte sich der Rechtsextremist zufrieden. Der stellvertretende Landrat hatte beispielsweise angeordnet, "Abode" in eine andere Unterkunft in Rossendorf zu verlegen, weg aus Bautzen. Marco Wruck ist im Verfassungsschutzbericht 2016 namentlich genannt. Er sei bei den fremdenfeindlichen Protestgeschehen in Bautzen aktiv gewesen.