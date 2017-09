In der Seniorenresidenz Alexa in Dresden macht unsere Reporterin ein Praktikum. Ihr Arbeitstag beginnt in einem Aufenthaltsraum, der mit DDR-Erinnerungsstücken dekoriert ist. Die Bewohner des Hauses sollen so zu Gesprächen angeregt werden. Dass man bei den Demenzkranken durch DDR-Gegenstände wieder ein Stück Erinnerung zurückgewinnen kann, ergab sich aus purem Zufall, als für eine Filmvorführung ein Ost-Motorroller als Requisite angeschafft wurde: