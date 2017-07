Um diese Entwicklung nachvollziehen zu können, muss man freilich etwas weiter ausholen. Denn die Gründe, warum der Osten Deutschlands heute von Agrargroßbetrieben dominiert wird, liegen weit zurück. Unter starkem politischem Druck wurden die Bauern in der DDR dazu gebracht, die eigenständige Produktion aufzugeben und Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) beizutreten, in denen die Ackerflächen gemeinschaftlich bewirtschaftet wurden. Aus selbständigen Bauern wurden abhängige Lohnarbeiter. Nach dem Fall der Mauer beschloss die Volkskammer das Landwirtschaftsanpassungsgesetz. Es sollte den LPG-Mitgliedern die Möglichkeit eröffnen, ihr Land und ihr eingebrachtes Vermögen zurückzuerhalten und sich wieder als selbständige Bauern niederzulassen. Doch es kam anders...



Die ostdeutsche Landwirtschaft geriet in eine tiefe Krise. Weil in den Supermärkten fast nur noch Westprodukte angeboten wurden, blieben die ostdeutschen Bauern auf ihren Erzeugnissen sitzen. Kaum einer traute sich in dieser Zeit, sich als Bauer selbstständig zu machen. Um nicht einen ähnlichen Kahlschlag wie in der Industrie zu riskieren, wurden die LPG-Nachfolgebetriebe in diesen ersten Jahren nach der "Wende" zudem politisch stark unterstützt - mit günstigen Pachtverträgen und Vorkaufsrechten für Ackerflächen. Die allmähliche wirtschaftliche Genesung der ostdeutschen Agrarbetriebe war zudem mit einem gewaltigen Arbeitskräfteabbau verbunden. Mit der "Wende" sank die Zahl der in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeitskräfte von 923.000 im Jahr 1989 auf 179.000 im Jahr 1993. Heute sind im Osten Deutschlands nur noch knapp 150.000 Arbeitskräfte in der Landwirtschaft tätig. In keinem anderen Wirtschaftszweig hat seit 1989 ein größerer Beschäftigungsabbau stattgefunden. Und während in der DDR die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften vertraglich dazu verpflichtet waren, für die Kommune etwa Sportplätze oder Gemeindesäle bereitzustellen und sogar Kinderkrippen und Ferienheime zu unterhalten, hatten die neuen, aus den LPG hervorgehenden Agrarbetriebe diese Verantwortung nicht mehr. Die dörfliche Infrastruktur verschwand.