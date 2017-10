Die Wirkung der Tat beschrieb Richter im Prozess gegen die mutmaßliche Terrorzelle so: "Ich gehe jeden Morgen einen anderen Weg (zur Arbeit) und auch nie zur selben Zeit." Auch an einem Parteibüro, auf das die Gruppe ebenfalls einen Anschlag verübt haben soll, seien ein Hakenkreuz und Parolen wie "Richter, wir kriegen dich" oder "linke schwule Sau" geschmiert worden. Nach der Festnahme der ersten Gruppenmitglieder sei es dann "relativ ruhig in Freital" geworden. Dennoch halte er sich nur noch ungern in der Stadt auf, sagte Richter vor Gericht.