Pöbeln, anschreien, prügeln: Warum gehen wir so miteinander um?

In einem Krankenhaus in Magdeburg. In der Notaufnahme ist einiges los. Eine Krankenschwester versucht einen Patienten zu beruhigen, der aufgeregt ist, herumschreit, aggressiv ist. Neben der Schwester stehen Sicherheitsleute, die dafür sorgen, dass es nicht zu Gewalt kommt. Eine solche Situation ist mittlerweile nicht mehr selten in Krankenhäusern in Deutschland. Aggressive Patienten, die Ärzte und Pfleger beleidigen, anbrüllen, handgreiflich werden. Oft sind Alkohol oder Drogen im Spiel. In Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr 63 Angriffe auf Rettungskräfte angezeigt.