Lutz Rothe stand schon mehrfach wegen seines betrügerischen Modells vor Gericht. Trotzdem ist er sich keiner Schuld bewusst. Auch den Kaufvertrag für seine Immobilie interpretierte Schlossherr Rothe eigenwillig. Darin hatte er sich zur Sanierung des maroden Anwesens verpflichtet. Das Paradoxe: Statt des Eigentümers finanzieren jetzt staatliche Stellen die Reparaturen des Denkmal. Der Freistaat Thüringen und der Bund bewilligten Fördergelder in Höhe von 1,53 Millionen Euro. Diese fließen in den kommenden sechs Jahre in Arbeiten am Dach und am Mauerwerk des maroden Baus.