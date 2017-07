In dieser Obdachlosenunterkunft lebt Paul G. zur Zeit. Direkt nebenan befindet sich die Kita. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dafür ist Paul G. zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Dagegen ist er in Berufung gegangen, deshalb ist er mindestens bis zu seiner Berufungsverhandlung auf freiem Fuß. Er lebt in der Unterkunft direkt neben der Kita. Die Stadt sei davon überrascht worden und habe erst Tage später davon erfahren. Dann sei mit den Eltern abgestimmt worden, welche Möglichkeiten bestehen, dass sie ihre Kinder "auch unbesorgt in ihre Einrichtung bringen können", sagt der stellvertretende Bürgermeister von Quedlinburg, Wolfgang Scheller.



Die Kita wird seit zwei Monaten von einer Sicherheitsfirma bewacht und zum benachbarten Obdachlosenheim wurde der Zaun verstärkt. Doch warum dauert das Verfahren so lange?