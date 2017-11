Homöopathie

Josef Hecken, Vorsitzender Gemeinsamer Bundesausschuss:



“Damit werden durch die Finanzierungen durch die Krankenkassen, die ja sonst immer als sehr penibel bei den Überprüfungen bekannt sind, Produkte geadelt, die an keiner Stelle einen Nutzennachweis erbracht haben. Denken sie an Globuli mit hunderttausendfacher Verdünnung, wo sie den Wirkstoff irgendwo auf dieser Welt suchen können aber nicht mehr in dem Fläschelchen, in dem die Globuli sind. Wenn so etwas von einer Kasse erstattet wird, meint der normale Bürger, 'ja wenn die Krankenkasse das bezahlt, wird es schon gut sein'. Das ist ein ganz fataler Eindruck." Bildrechte: IMAGO