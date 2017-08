Ein Mitarbeiter greift sich zwei Ferkel und schlägt sie nacheinander auf den Betonboden. Ein Tier zuckt danach noch minutenlang. Normalerweise müssten die Ferkel betäubt und dann mit einem Kehlschnitt ausgeblutet werden. Doch das kostet Zeit. Zeit, die die Mitarbeiter in der Schweinezuchtanlage im sachsen-anhaltischen Wasserleben offenbar nicht haben.

Es sind verstörende Aufnahmen, die die Tierrechtsaktivisten vor wenigen Wochen gemacht haben. Sie sind illegal in den Betrieb eingedrungen, um die illegalen Vorgänge mit versteckten Kameras zu dokumentieren. Das Bildmaterial haben sie auch an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Diese Ferkeltötungen sind offenbar keine Einzelfälle.

Eine Insiderin hat sich beim exakt-Team gemeldet, nachdem der jüngste Beitrag dazu ausgestrahlt worden war. Die Frau hat jahrelang in der Anlage gearbeitet. Die Aufnahmen haben bei ihr bedrückende Erinnerungen wach gerufen.

Wenn man morgens hingekommen ist, und hat halt gesehen, dass da ein schwaches Ferkel war, dann wurde es halt auf den Boden geschlagen und dann in den Eimer. Das war halt Alltag.

Das hätten alle Mitarbeiter getan, berichtet sie. Auch sie selbst. Die aktuellen Bilder belegen, dass es noch genau so sei, wie damals. "Furchtbar, ekelhaft. Ich bin froh nicht mehr da zu sein", sagt sie.

Das belegen zahlreiche Fälle, die durch Tierrechtsaktivisten aufgedeckt wurden. Der Redaktion liegt umfangreiches Bildmaterial aus Ställen im gesamten Bundesgebiet vor. Den aktuellen Fall hat die Redaktion dem Amtstierarzt Rainer Miethig gezeigt. Der ist zuständig für die Anlage in Wasserleben. Einmal im Jahr inspiziert er dort die Ställe - bislang ohne Beanstandungen. Der Skandal um das Ferkeltöten hat ihn entsetzt. "Ich habe mit dem Personal diesbezüglich gesprochen, dass jede Kreatur einen vernünftigen Umgang verdient, auch wenn es aus dem Leben scheidet, im Sinne des Tierschutzrechtes", sagt Miethig. Er hat von Amts wegen bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet.

Der Vorwurf: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Um solche Bilder zukünftig zu verhindern, appelliert er an die Vernunft der Mitarbeiter. Mehr geht nicht. Denn eine totale Kontrolle würde bedeuten, dass eine Kameraüberwachung stattfinden müsste. Doch das sei rechtlich nicht möglich.

Dieses behördliche Wegschauen sei typisch, sagt Tierrechtsaktivist Christian Adam. Er hat mehrere Fälle dokumentiert - alle Strafverfahren wurden bislang eingestellt. "Wenn konsequente Urteile in Tierschutzbelangen gefällt werden, würde das Auswirkungen auf die gesamte Nutztierhaltung haben", sagt er. Die könnten so aber gar nicht umgesetzt werden, weil dies so viele Betriebe betreffen würde, dass es das ganze System zum Wanken bringen würde.