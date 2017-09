In Sachsen-Anhalt gab es demnach im vergangenen Jahr 120 sogenannte Anwendungskontrollen bei 4300 Agrarbetrieben, in Sachsen 194 bei 6300 Betrieben und in Thüringen 157 bei 3600. Das sind lediglich drei Prozent der Landwirte, in Thüringen vier Prozent.