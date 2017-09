Mal ist sie Seelentrösterin, mal Sekretärin, mal Netzwerkadministratorin und Hygiene-Beauftragte, dann auch noch Stundenplanmacherin und Lückenfüllerin. Und irgendwann dazwischen bringt sie ihren Schülern das kleine Einmaleins bei: Ina Herfurth ist Klassenlehrerin und Schulleiterin der Siedlungsgrundschule in Bad Dürrenberg. Das alleine ist schon ein Vollzeitjob. Aber wenn sie in Bad Dürrenberg fertig ist, fährt sie weiter nach Kötzschau an die Thomas-Münzer-Grundschule. Auch dort hat sie vertretungsweise die Schulleitung übernommen – gezwungenermaßen. Es war einfach niemand da, der hätte einspringen können.

Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) Bildrechte: Ministerium für Bildung Sachsen-Anhalt Das Beispiel von Ina Herfurth steht exemplarisch für den Lehrermangel in Sachsen-Anhalt: An jeder zehnten Grundschule im Land kann aktuell die Schulleiterstelle nicht besetzt werden. In den anderen ostdeutschen Bundesländern sieht es nicht besser aus. Die krankheitsbedingten Langzeit-Ausfälle von Lehrern häufen sich – die Kollegien sind im Durchschnitt über 50 Jahre alt. Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) geht davon aus, dass in den kommenden Jahren jeweils 650 Lehrer pro Schuljahr neu eingestellt werden müssen. Die Opposition spricht angesichts steigender Schülerzahlen von mindestens 1.000.

Warum fallen so viele Stunden aus?

Thomas Lippman (Die Linke), Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt Bildrechte: Thomas Lippmann Der Bildungsforscher Axel Gehrmann von der TU Dresden beklagt ein Versagen der Politik: "Man hat die Lehrerschaft kollektiv altern lassen und zu wenig Nachwuchs ins System gebracht." Viele Lehramtsabsolventen seien bis vor ein paar Jahren ganz selbstverständlich in die alten Bundesländer abgewandert, weil sie im Osten keine Perspektive gehabt hätten. Das Schuljahr 2016/2017 sei gemessen an Vertretungs- und Ausfallstunden das schlimmste aller Zeiten gewesen, sagen Kritiker der Bildungspolitik der Landesregierung. "Es wird derzeit alles dafür getan, dass das ganze System der Unterrichtsversorgung haltlos ins Rutschen kommt", warnt Thomas Lippman (Die Linke), Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt.