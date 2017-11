Drogen, Gewalt und Mafia - die Organisierte Kriminalität im Knast

Hochsicherheitsgefängnis

In jedem Bundesland befindet sich, je nach Masse der Häftlinge und Größe des Landes, ein solches Hochsicherheitsgefängnis. In diesen Justizvollzugsanstalten werden sogenannte Langstrafer untergebracht. Das sind i.d.R. Häftlinge, die mehr als fünf Jahre Haft zu verbüßen haben. In diesen Gefängnissen werden unter anderem Schwerkriminelle, Terroristen, schwere Sexualstraftäter oder mehrfach Mörder inhaftiert. Bei einigen Gefangenen, zum Beispiel aus dem Bereich Organisierte Kriminalität, gibt es ein Rotationssystem. Das bedeutet, sie werden alle paar Monate in ein anderes Hochsicherheitsgefängnis in Deutschland gebracht. Damit soll verhindert werden, dass sie in einem Gefängnis zu lange sitzen und dort kriminellen Strukturen aufbauen können. In Thüringen ist die Justizvollzugsanstalt Tonna das Gefängnis, in dem solche Häftlinge sitzen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK