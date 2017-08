Günstige Preise, Sonne und ordentliche Qualität: Die türkische Riviera – über viele Jahre war es eine beliebte Ferienregion bei deutschen Touristen. Doch seit zwei Jahren kommen immer weniger deutsche Gäste. Die Türkei verbinden viele mittlerweile mit Terror, Angst und Repression. Dass das Auswärtige Amt zur Vorsicht bei Türkeireisen mahnt, versetzt der ohnehin lahmenden Tourismus-Wirtschaft nun einen weiteren Schlag.

Familie stiller aus Chemnitz ist trotz aller Warnungen an die Riviera gereist. Dabei haben auch ihre Freunde gewarnt. "Die standen dem eben sehr kritisch gegenüber und haben gesagt: `Was, ihr wollt dahin fliegen?´ Und ja, und fanden das jetzt nicht so toll", sagt Jenny Stiller. Die Familie kennt die Türkei von früheren Reisen.

Für die Hotelbetreiber an der Riviera sind die drei Sachsen ein Lichtblick. Sollten die Chemnitzer Stammgäste im Hotel werden, es wäre ein Hoffnungsschimmer für die Chefin Erendiz Hamamcioglu: "Wir haben uns nur auf deutsche Gäste spezialisiert gehabt. Und jetzt kommen die eben nicht mehr, weil die sehr verunsichert sind, was in der Türkei passiert oder abläuft." Von den 34 Zimmern im Hotel seien derzeit nur vier belegt. "Das ist für uns eine traurige Sache."

Der Familienbetrieb musste bereits 13 Mitarbeiter entlassen

Bis 2015 kamen pro Jahr 5,5 Millionen deutsche Urlauber in die Türkei. Doch seit zwei Jahren gehen die Buchungen stark zurück. Bildrechte: IMAGO 13 Mitarbeiter mussten Erendiz in ihrem Familienbetrieb bereits entlassen. Ihr Sohn Florian hatte bislang immer die Hotel-Ausflüge organisiert. Nun kümmert er sich um Pool-Anlage und Haustechnik – und sucht nach Strategien aus der verzwickten Lage: "Die Frage ist jetzt, den Betrieb etwas umzustrukturieren. Seit 30 Jahren bieten wir hier Halbpension an. Wir werden jetzt auch auf All-Inclusive gehen müssen." Natürlich sei das ein anderer Qualitätsstandard. Allerdings bliebe der Familie nichts anderes übrig, als auf den Markt zu reagieren.

Diese Entwicklung spüren auch andere Hotels. Bis 2015 kamen pro Jahr 5,5 Millionen deutsche Urlauber. Doch seit zwei Jahren gehen die Buchungen stark zurück. Bis Ende Juni dieses Jahres waren es zwei Drittel weniger als im Vergleichsmonat 2015. Terroranschläge, Putschversuch, präsidiale Politik gegen die Presse – diese Meldungen prägen inzwischen das Bild von der Türkei.

Die drei Gäste aus Chemnitz hat das nicht abgeschreckt. Politische Diskussionen und Sicherheitsbedenken haben auf ihren Urlaub keinen Einfluss. "Ich weiß nicht, wann der letzte Anschlag auf Touristen in der Türkei gewesen ist, da muss ich jetzt passen", sagt Olaf Stiller. "Aber ansonsten habe ich nicht das Gefühl, dass mir jetzt hier – bei all den Leuten, die mir begegnet sind in all den Jahren, die ich jetzt hier war, irgendjemand etwas Böses will."

Von der Macht der Politik sind viele enttäuscht

Auch die türkischen Tourismusverbände sehen die Lage nicht so düster. Schließlich würden Gäste aus Osteuropa und anderen Teilen der Türkei die Lücke füllen. Auf der anderen Seite schauen die Händler rund um die Hotelanlagen in die Röhre. Denn sie wissen, dass die meisten von ihnen in ihren Hotelanlagen bleiben. "Letztes Jahr schon haben wir hier weniger Touristen gesehen. Es könnte nur besser werden, wenn durch die Politik die Probleme gelöst werden", sagt ein Geschäftsinhaber.

Von der Macht der Politik sind indes viele enttäuscht. Auch der türkischstämmige Unternehmer Zafer Aru. Der Inhaber einer Vermögensberatung in Leipzig verbringt seine Sommerferien mit der Familie regelmäßig in Antalya – und betont, wie fehlgeleitet die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes eigentlich ist. Immerhin wurde vor allem in der Küstenregionen der Türkei zu fast zwei Dritteln gegen Erdogans Referendum zum Präsidialsystem gestimmt.

"Gerade für so einen Ort wie diesen hier, der eher auf Individualreisen angewiesen ist, die keine große Lobby hinter sich haben, die noch dazu eigentlich eher im regierungsfeindlichen Lager zu finden sind, ist es natürlich eine Katastrophe", sagt Zafer Aru. "Also, eigentlich ist es ein Bärendienst, die die deutsche Reisewarnung denen erweist, die eigentlich eher der türkischen Opposition zuzuordnen sind."

