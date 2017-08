Der Anteil Ostdeutscher in politischen Führungspositionen liegt auf einem nach wie vor niedrigen Niveau. Ostdeutsche werden zwar in Parlamente gewählt, finden allerdings bei der Postenvergabe weniger Berücksichtigung. Das geht aus einer Analyse der Webauftritte von Bund und Ländern für die MDR-Reihe "exakt - So leben wir!" (Mittwoch, 20:15 Uhr) hervor.

In den ostdeutschen Landtagen entspricht der Anteil der Abgeordneten mit einer Ost-Biografie dem Verhältnis in der Bevölkerung. In Sachsen beträgt er 87 Prozent, in Sachsen-Anhalt 91 Prozent, in Thüringen 84 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg jeweils rund 81 Prozent. Insgesamt sitzen in diesem Jahr 392 Politiker mit einer Ostbiografie in den ostdeutschen Landesparlamenten.