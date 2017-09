Das Pendeln innerhalb des Ostens bringt in der Regel weniger als 1 Euro je Straßenkilometer. Doch auch hier können bestimmte Städte ein attraktives Ziel sein, vor allem in Thüringen. Das Pendeln nach Weimar bringt von Erfurt aus 4,33 Euro pro Kilometer, von Gera aus sogar 4,54 Euro. Am meisten lohnt sich die Strecke von Gera nach Jena (8,15 Euro). Ein Gegenbeispiel: Von Leipzig nach Halle (Saale) sind es gerade mal 20 Cent je Straßenkilometer.

Vor allem Sonntagabend fahren viele Pendler gen Westen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Berechnung wurde der mittlere Bruttomonatslohn der 109 kreisfreien Städte in Deutschland mit der Entfernung in Straßenkilometern verglichen. Jeder zusätzlich verdiente Euro in der Fremde wurde durch die Anzahl der Entfernungskilometer geteilt. Zum Stichtag 30. Juni 2016 pendelten rund 330.000 Menschen aus Ostdeutschland in den Westen. Allein 42.000 davon leben in Sachsen-Anhalt und arbeiten in Niedersachsen - Spitze unter den neuen Bundesländern.