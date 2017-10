Über diesen Weg sind früher Tausende Menschen in das Vernichtungslager Ausschwitz deportiert worden - darunter waren auch viele Kinder. Die kleine Gedenksteine am Rand erinnern an sie. Ich stehe auf den letzten Teilstück der ehemaligen Buchenwaldbahn - mitten in der Gedenkstätte. Bis 1945 war hier ein Konzentrationslager der Nazis, dann bis 1950 ein Speziallager der Russen. Zu DDR-Zeiten war ein Besuch auf dem Ettersberg bei Weimar Pflicht. Inzwischen ist es den Schulen selbst überlassen, ob sie die Schrecken der NS-Zeit mit eigenen Augen sehen wollen. Exakt wollte wissen, wie gehen Besucher und Mitarbeiter mit der Aufarbeitung des dunkelsten Kapitels der deutschen Geschichte um.

Exakt-Reporter Albrecht Radon packt beim Praktikum mit an. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Als erstes treffe ich Jugendliche, die in der Gedenkstätte wohnen und arbeiten. Sommercamp nennt sich das Ganze. Zwei Wochen Geschichte zum Anfassen. Der Programmpunkt an diesem Tag: Landschaftspflege auf dem letzten Teilstück der Buchenwaldbahn. Ich will mit ihnen ins Gespräch kommen und packe selbst mit an. "Kann man sich überhaupt vorstellen, was hier, auf dieser Strecke, passiert ist?", frage ich. "Ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht ist das auch ganz gut so", antwortet Johannes Frey.



Er studiert in Göttingen Politik und Geschichte und möchte, dass sich jeder mit diesem Thema auseinandersetzt. "Das ist mir wichtig", sagt der junge Mann. In seinem Umfeld würden dies auch alle tun. Ich habe meine Zweifel, dass alle Jugendlichen so denken. Das Arbeiten fällt mir schwer. Die 200 kleinen Steine rufen mir immer wieder ins Gedächtnis, was hier auch Kindern angetan wurde.

Im Internet finde ich auf einer Seite über den Gedenkweg ihre Geschichten. Bruno Zenz etwa steckten die Nazis 1944 in einen Zug mit dem Ziel Auschwitz. Mit 14 stirbt er in der Gaskammer. Etwa 10.000 Buchenwald-Insassen teilten dieses Schicksal. Auch wenn vom alten Bahnhof heute nur noch wenige Gleismeter erhalten sind, entstehen Bilder in meinem Kopf - kein gutes Gefühl.

2500 Schulklassen besuchen die Gedenkstätte pro Jahr

Es sind junge Frauen und Männer aus ganz Europa, die hier im Sommercamp mit anpacken. Gedenkstätten-Mitarbeiter Heiko Clajus ist froh, dass sich so viele Jugendliche mit der Geschichte Buchenwalds beschäftigen. Dazu zwingen, dürfe man aber niemanden, sagt er. "Wenn ich jetzt nur von mir ausgehe, ich habe zu DDR-Zeiten das auch richtig abgelehnt, hier hoch zu gehen. Da ist bei mir alles zugegangen, weil es Pflicht war."

Heute besuchen im Schnitt rund 500.000 Menschen die Gedenkstätte pro Jahr, darunter viele Schüler. Ich will wissen, wie sehr sie dieser Ort beeindruckt. Die Lehrpläne sehen heute keinen Pflichtbesuch in Buchenwald mehr vor. Dennoch betreut die Gedenkstätte pro Jahr rund 2.500 Schulklassen.

Das Torgebäude des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald. Bildrechte: MDR/Jörg Thiem Wie eine 10. Klasse aus Weimar, für diese steht gerade der Besuch des Krematoriums auf dem Programm. Ich will wissen, wie sehr die Schüler dieser Ort beeindruckt. Sie werden mit heftigen Bildern konfrontiert. US-Soldaten dokumentierten 1945 nach der Befreiung des Lagers die Leichenberge im Innenhof.



Melanie Strehle hat mit ihrem Geschichtslehrer Bengt Kasper gerade den Rundgang beendet. „Wie erlebst du es, wie mit dem Thema umgegangen wird? Glaubst du, dass es dafür noch ein Bewusstsein dafür gibt?“, frage ich. „Manche machen sich halt darüber lustig“, antwortet die Schülerin. Das habe sie auch schon selbst erlebt. Manche würden den Hitlergruß oder Adolf Hitler nachmachen. Das sei auch schon bei ihr an der Schule geschehen.

„Wir sind häufig im Geschichtsunterricht Klasse 9 die ersten, die sich damit etwas intensiver beschäftigen“, erklärt Lehrer Kasper. Da passiere es mitunter, dass die Köpfe schon von anderen Leuten besetzt worden seien und dass schon andere auf die Schüler eingewirkt hätten.

In einer Buchenwalder Häftlingsbaracke hatte die SS bis zu 2.000 Menschen eingepfercht. Bildrechte: IMAGO Nicht selten übernehmen die Lehrer selbst die Führung bei den Besuchen der Gedenkstätte. So tut es auch Birgit Horway mit ihren Schülern aus Hannover. „Das hier vorne ist dann der Appellplatz gewesen, wo die Inhaftierten antreten mussten“, erklärt sie. Die Barracken sehe man heute nicht mehr, das sind immer die schwarzen Flächen, da standen dann vorher die Barracken. In einige Barracken, die gerade einmal für 50 Pferde ausgelegt waren, hatte die SS bis zu 2.000 Menschen eingepfercht. Es sind Tatsachen, die die Schüler erst einmal verdauen müssen.



Lehrerin Horway hat mit ihren Schülern bereits einige KZ-Gedenkstätten besucht. Ihre Schüler sind der Meinung, dass ein Besuch wieder zur Pflicht werden sollte. „Man muss sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Einige versuchen das so ein bisschen zu verdrängen“, sagt Schülerin Laura Kanclerski.