Markus Böhmer hat jahrelang gedopt, selber Dopingmittel hergestellt und sie vertrieben. Sein damaliges Credo: "Warum zwei Stunden Kardio am Tag, wenn es mit zwei Tabletten einfacher geht?" Über seine Erfahrungen hat er auch ein Buch geschrieben: "One Way – No Limit". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK