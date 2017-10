Die Menschen, die sich in Idlib – ein Ort in Südsyrien – durchs Erdreich wühlen, haben nichts mehr zu verlieren. Sie hoffen, mit dem Verkauf von archäologischen Funden ihre Familien ernähren zu können. "In unserer Region gibt es keine Arbeit mehr. Überall sind Checkpoints vom Regime oder den Rebellen", sagt einer der Arbeiter. Sie könnten nichts machen und graben, um irgendwo etwas zu finden. "Wir wollen unsere Kinder ernähren, mehr wollen wir nicht."

Die Männer wollen nicht erkannt werden. Denn Raubgrabungen sind in Syrien streng verboten. Alle würden in diesem Dorf graben, berichten sie. "Manche Leute haben Statuen und Gold gefunden". Das Gebiet ist eine archäologische Fundstätte. Das Gelände gleicht inzwischen einer Kraterlandschaft.

Der Weg nach Deutschland: Libanon, Griechenland, Österreich

Syrischen Journalisten, mit denen exakt zusammenarbeitet, gelingt es dort, einen Händler zu treffen. "Ich kaufe alles, was die Leute finden. Sie finden verschiedene Sachen aus verschiedenen Zeiten, etwa römisch, byzantinisch oder osmanisch Stücke", sagt dieser. Für alles gebe es Kunden. Manche Sachen würden in den Libanon geschickt oder in die Türkei.

Die exakt-Reporter treffen in Dresden einen syrischen Mann, der antike Fundstücke aus Syrien und dem Irak verkaufen will. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Über diesen Weg sollen auch die Funde nach Deutschland gekommen sein. Über Facebook werden die wertvollen Gegenstände angeboten. Über diesen Weg treffen die exakt-Reporter in Dresden einen syrischen Mann, der antike Fundstücke aus Syrien und dem Irak verkaufen will.



"Es ist nicht leicht", sagt der Händler. Die Objekte würden erst in die Türkei, dann nach Griechenland, Mazedonien, Österreich und dann nach Deutschland gebracht. Dabei habe er die Gegenstände bei seinen Kindern in der Kleidung versteckt.

Die Funde sollen aus IS-Gebiet stammen

Die Funde stammen angeblich aus Gebieten, die vom so genannten Islamischen Staat besetzt sind. Der IS handele im großen Stil mit archäologischem Raubgut, erzählt der Syrer. Das Landeskriminalamt Hessen bestätigt diese Behauptung. "Die Wahrscheinlichkeit dahingehend ist sehr hoch, weil in den jeweiligen Ländern in Regionen geplündert wird, wo zum Beispiel der IS aktiv ist", sagt Kriminalhauptkommissar Eckhard Laufer. Er ist einer der führenden Kriminologen in Sachen Kulturgüterraub. Allerdings sei es eher unwahrscheinlich, dass IS-Terroristen direkt in Deutschland verkaufen. Für diese sei es "viel einfacher dort plündern zu lassen oder selbst zu plündern, dort zu verkaufen und dann möglichst viel Geld wie möglich herauszuziehen".