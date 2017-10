Monika Laas erhält nur eine kleine Rente von 360 Euro. Sie war lange arbeitslos. Das ist zu wenig zum Leben. Deswegen bekommt die 63-Jährige zusätzlich Sozialhilfe. Zudem engagiert sie sich als freiwillige Helferin im Ökozentrum Magdeburg - im so genannten Bundesfreiwilligendienst (BFD). Für ihre 120 Stunden im Monat erhält sie 200 Euro Taschengeld durch den Verein. Doch davon darf sie nur 60 Euro behalten. Das Sozialamt rechnet ihr das Taschengeld als Einkommen an.

Monika Laas ist die gute Seele des Ökozentrums. Die 63-Jährige putzt und arbeitet mit Kindern - 30 Stunden in der Woche. Und das, obwohl sie durch ein schweres Asthma eingeschränkt ist. Zu Hause sitzen wäre "nicht ihr Ding", sagt sie. Die Arbeit, "das ist wie in einer Familie. Ja, nette Kollegen. Man kann seine Sorgen erzählen. Da wird einem geholfen und das macht Freude.“ Doch dass ihr von den 200 Euro über zwei Drittel abgezogen werden, deprimiert sie.

Das zieht einen runter, man ist lustlos. Ja, man verliert die Lust an allem. Monika Laas

Besonders unverständlich: Auch Monikas Kollege Mario leistet hier Bundesfreiwilligendienst. Und er darf die 200 Euro Taschengeld behalten, denn er bekommt Hartz IV. Für ihn gilt also ein anderes Gesetz als für Monika.

Der Grund: Wer Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, also so genanntes „Hartz IV“ vom Jobcenter bekommt, darf das Taschengeld aus dem Bundesfreiwilligendienst komplett behalten. Wer hingegen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII vom Sozialamt bezieht, also Sozialhilfe, der darf nur einen kleinen Teil vom Taschengeld behalten.

30 Stunden in der Woche und kaum etwas dafür bekommen

Eine absurde Ungleichbehandlung, findet Frank Friedrich, der Chef des Ökozentrums. Seine gemeinnützige Einrichtung ist auf freiwillige Helfer wie Monika angewiesen. Sie verdiene das Taschengeld, Sozialhilfe hin oder her. "Es ist wird immer schwieriger Leute zu finden, auf die man sich verlassen kann", sagt er. Mit seiner Freizeit könnten die Leute schließlich auch etwas anderes machen, als noch 30 Stunden in der Woche arbeiten zu gehen. "Und dafür nicht mal was zu bekommen."

Rechtsanwalt Dirk Feiertag kümmert sich um den Fall von Monika Laas. Bildrechte: MDR / Ludwig Bundscherer Rund eine Million Menschen in Deutschland beziehen Sozialhilfe. Wie viele davon Bundesfreiwilligendienst machen, weiß niemand. Sozialrechtsanwalt Dirk Feiertag hat bereits mehrere Fälle vertreten. Er kümmert sich auch um den Fall von Monika Laas: "Es gibt mehrere Fälle bundesweit. Die Dunkelziffer ist bestimmt um einiges höher. Denn die meisten Menschen, die hiervon betroffen sind, wissen gar nicht, dass ihnen dieser Freibetrag von 200 Euro zusteht und die begnügen sich dann mit diesen circa 60 Euro."

Warum ausgerechnet Sozialhilfeempfänger das Taschengeld nicht behalten dürfen, begründet das Sozialamt Magdeburg mit einer "verbindlichen Arbeitsanweisung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, […] die von der Stadt […] zu befolgen ist." Diese Anweisung des Bundessozialministeriums liegt exakt vor. Darin heißt es: "Die Schlechterstellung gegenüber den Leistungsberechtigten im SGB II ist vom Bundesgesetzgeber so hingenommen worden."

Gerichte haben bereits geurteilt

Schlechterstellung per Gesetz? Das geht so nicht, sagen einige Gerichte. So hat etwa das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen in Essen im März zur Klage eines Sozialhilfeempfängers rechtskräftig entschieden: Der Kläger darf das Taschengeld aus dem Freiwilligendienst vollständig behalten.

Der Sprecher des Landessozialgerichtes erklärt: "Das Landessozialgericht hat so entschieden, weil es eben meint, dass wenn Empfänger von Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende, also SGB II entsprechendes Taschengeld behalten dürfen, es dann auch Empfänger von Sozialhilfe behalten dürfen, weil sonst eine grundrechtswidrige Ungleichbehandlung dieser beiden Personengruppen stattfinden würde.“

Nach Ansicht des Gerichts verstößt es also gegen das Grundgesetz, wenn die einen das Taschengeld behalten dürfen, die anderen aber nicht. Das Bundessozialministerium plant dennoch nicht, die Regelung für das Bufdi-Taschengeld zu ändern. Auf Nachfrage von exakt heißt es: Das Ministerium verteidigt die Anrechnung des Taschengelds. "Weil sie sachlich gerechtfertigt und bewährt ist."