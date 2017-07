Mehr Operationen geben dem Arzt mehr Routine und das bedeutet mehr Sicherheit für den Patienten. Deshalb hat der Gesetzgeber bereits seit 2004 so genannte Mindestmengen für insgesamt sieben komplizierte Behandlungsarten eingeführt. Doch viele Krankenhäuser in Deutschland erreichen die festgelegten Fallzahlen pro Klinik und Jahr nicht. Für die Patienten steigt so das Risiko - erheblich.

Von 2012 bis 2014 erhielten 134.000 AOK-Patienten ein neues Hüftgelenk. Würde es eine vorgeschriebene Mindestmenge für diesen Eingriff geben, würde sich die Zahl der fehlerhaften OPs deutlich reduzieren. Bildrechte: MDR/Maria Socolowsky Dies zeigt etwa der Einbau eines künstlichen Hüftgelenks. Auch wenn Hüftoperationen inzwischen sehr häufig durchgeführt werden, ist das Operationsverfahren durchaus anspruchsvoll. Der Mediziner Karl-Dieter Heller, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik, fordert deshalb die Einführung einer sogenannten Mindestmenge, die bei planbaren Hüftoperationen festlegt, ab welcher Anzahl von Operationen pro Krankenhaus und Jahr ein Mindeststandard an Qualität erreicht wird, der die Sicherheit der Patienten garantieren soll.



Bei künstlichen Kniegelenken gibt es eine solche Mindestmenge bereits. Ein Krankenhaus muss mindestens 50 Eingriffen erreichen. Dabei findet Professor Karl-Dieter Heller, dass selbst die geforderten 50 Eingriffe pro Jahr noch eine sehr geringe Zahl sind. Der Chefarzt des Braunschweiger Herzogin Elisabeth Hospitals sagt:

Das Ziel muss es sein, Erfahrung zu haben und Qualität zu liefern. Und das kann man meiner Meinung nach nur, wenn man einen solchen Eingriff in gewisser Regelmäßigkeit macht. Professor Karl-Dieter Heller

Die Behandlung durch ein spezialisiertes und routiniertes Team hat gravierende Konsequenzen für die Patienten. Ihre Chancen, diese riskanten und mit Komplikationen behafteten Eingriffe gut zu überstehen, sind in Kliniken, die das nicht oft machen, erheblich geringer als in Häusern mit höheren Fallzahlen.

Höhere Fallzahlen, höhere Sicherheit für die Patienten

Seit 2004 wurden Mindestmengen für Krankenhäuser bundesweit eingeführt. Sie gelten bisher für sechs planbare Operationen, die außerordentlich kompliziert und mit hohen Risiken für die Patienten verbunden sind. Ob auch bei Hüftgelenken tatsächlich eine Mindestmenge eingeführt wird und wie hoch die sein soll, darüber müssen sich Ärzte, Krankenkassen und die Deutsche Krankenhaus Gesellschaft im Gemeinsamen Bundesauschuss verständigen. Untersuchungen belegen jedenfalls den eindeutigen Zusammenhang zwischen Häufigkeit der Operationen und einer deutlich sinkenden Fehlerrate.

"Die Sterblichkeit als der wichtigste Ergebnisindikator kann in Krankenhäusern mit kleiner Fallzahl doppelt so hoch sein, wie in Krankenhäusern mit großer Fallzahl", so Professor Thomas Mansky, der das Fachgebiet Qualitätsmanagement an der TU Berlin leitet. Aber nicht nur die Sterblichkeit unterscheide sich, auch die Möglichkeit bei auftretenden Komplikationen den Patienten zu retten.