Doch Ärzte und Patienten doktern mit Globuli nicht nur an harmlosen Wehwehchen wie Schnupfen und Halsschmerzen herum – Beschwerden also, die aufgrund der natürlichen Selbstheilung meist von allein verschwinden. Eingefleischte Homöopathen sind sogar überzeugt, auf diesem Weg auch lebensgefährliche Krankheiten wie Krebs heilen zu können.

Durch Krebs ist der Lebenspartner von Claudia Hussmann im April verstorben. Ihr Mann litt an einem unheilbaren Tumor. Freunde rieten ihm, eine homöopathische Krebsklinik in der Schweiz aufzusuchen und sammelten Geld für die Behandlung. Das Paar fuhr für zwei Wochen in die Klinik. Dort erlebten sie Erschreckendes.