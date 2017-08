Doch gibt es echte Alternativen zum Diesel – die sich auch wirtschaftlich rechnen? Das Leipziger Taxiunternehmen Feustel investierte deshalb in Erdgasautos. Das war vor etwa sieben Jahre. Damals hieß es: Erdgasautos sind umweltfreundlich und billig. "Damals hat für das Kilo Erdgas nur um die 80 bis 85 Cent bezahlt. Mittlerweile sind wir da auch bei über einem Euro", sagt Daniel Rother vom Taxiunternehmen Feustel. Die Umweltbilanz von Erdgasautos ist vorbildlich, trotzdem haben sie es schwer auf dem deutschen Markt: höhere Anschaffungskosten und der Preisvorteil von Erdgas als Kraftstoff wurde kleiner. Tatsächlich schrumpft seit zwei Jahren die Zahl der Erdgasfahrzeuge in Deutschland immer weiter: inzwischen auf nur noch knapp 94.000. Auch weil das Erdgastankstellennetz, anders als lange von der Politik propagiert, nicht ausgebaut wurde. Stattdessen wurden es seit 2015 immer weniger Erdgastankstellen.

Aus diesem Grund gibt es große Sorgen, für den Fall eines Diesel-Fahrverbots. So werden sowohl in Leipzig als auch in Magdeburg regelmäßig die Abgas-Grenzwerte überschritten. Ein drohendes Fahrverbot wie in Stuttgart käme einem Arbeitsverbot gleich, sagt Malermeister Runge.