Bevor Anton Bruckner am 31. August 1873 das Finale seiner Dritten Sinfonie vollendete, besuchte er den aufs Höchste bewunderten Richard Wagner in Bayreuth, dem er endlich eines seiner Werke widmen wollte. Er legte ihm sowohl die Zweite als auch die Dritte vor, Wagner entschied sich für letztere, jene, "wo die Trompete das Thema beginnt". Die Uraufführung am 16. Dezember 1877 im Goldenen Saal der Gesellschaft der Musikfreunde zu Wien endete in einem Fiasko, vor allem da Bruckner mit dem Dirigat eines Orchesters überfordert war. Gleichwohl machte er sich daran, die Partitur zu kürzen, wobei die "Wagner"-Sinfonie bis zur 3. Fassung (1889) ihre Wagner-Anklänge und -Zitate weitgehend einbüßte.



1977 lernte Alfred Schnittke bei Aufnahmen mit Gidon Kremer auch Yuri Bashmet kennen; ein ihm versprochenes Solokonzert konnte er krankheitsbedingt aber erst 1985 vollenden. Noch vier Jahre später, kurz bevor er aus der Sowjetunion ausreiste, schrieb er für den "genialen Bratscher" ein neues Werk. Es ist ein "beinahe streng in Sonatenform sich entwickelnder Satz, eigentlich ein Monolog des Solisten. Aber gleichzeitig auch nur ein Abglanz des Solistischen, da immer wieder Stimmen und Ereignisse von außer her einwirken auf die einsame Welt des Bratschenmonologs".