Jonny Greenwood, Gitarrist von Radiohead, ist Angelpunkt des Programms. Als Komponist bekannt zunächst für seine Filmmusiken, u. a. für "There Will Be Blood", hegt seit langem eine besondere Verehrung für Krzystof Penderecki. Dessen Komposition "Polymorphia" inspirierte Greenwood gleich zu "48 Antworten" auf das Stück. Umgekehrt hat Greenwoods Interpretation des "Electric Counterpoints" Steve Reich bewogen, sich mit der Musik von Radiohead zu befassen. "Ich kannte Jonny Greenwood zunächst nur durch seine großartige Musik, die er für den Film ‚There Will Be Blood" schrieb. Wer das hört, denkt nun wirklich nicht, dass der Typ in einer Rockband spielt. Wir trafen uns. Wir unterhielten uns, und wir verstanden uns sofort blendend." Es entstand sein "Radio Rewrite", ein Werk, das nur Anklänge an Songs der Band vernehmen lässt.