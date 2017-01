Das leidenschaftliche Wesen Don Juans hat in der Kunst vielerlei Gestalt angenommen. Richard Strauss zeichnet ihn in seiner Sinfonischen Dichtung als einen virtuos agierenden, kraftstrotzenden und siegesgewissen Verführer in einem ebenso virtuosen Werk für Orchester. "Ardor" (Leidenschaft) nennt Erkki-Sven Tüür sein Marimba-Konzert. Fasziniert von den Klangmöglichkeiten des Soloinstrumentes sowie der Virtuosität des Uraufführungsinterpreten Pedro Caneiro entstand ein "beängstigend phantasievolles" Stück, in dem das Orchester als "Dolmetscher", Störenfried wie Resonanzgeber fungiert. Camille Saint-Saëns hat in seiner Orgelsinfonie "alles gegeben, was ich geben konnte… Was ich damals schuf – ich konnte es nicht mehr wiederholen". Trotz ihrer gewaltigen Besetzung, trotz allen expressiven Engagements zeichnet sich die Komposition durch eine vollendete, fast kühl zu nennende Klarheit aus.