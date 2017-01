Konzerteinführungen: Vor den Konzerten im Leipziger Gewandhaus am 15., 21. und 29. Januar bieten wir eine Konzerteinführung an, bei der Sie mehr über Künstler und Programm erfahren können. Kommen Sie dazu 45 Minuten vor Konzertbeginn ins Schumann-Eck des Gewandhauses.

Das alive! Quartett Bildrechte: alive! Streichquartett Nicht nur die "Klassiker" fühlten sich von den Klangfacetten des Streichquartetts angezogen, auch Bryce Dessner, der eh eine Vorliebe für Saiteninstrumente zeigt, widmet sich der intimsten aller Besetzungen. Aus seiner Zusammenarbeit mit dem Kronos-Quartett sind die Werke aus dem heutigen Programm hervorgegangen. Sie demonstrieren nicht nur Dessners Verbindung zu musikalischen und religiösen Wurzeln, sondern sind ein mitreißendes Beispiel für sein anspruchsvolles, leidenschaftliches kammermusikalisches Denken. Das verbindet ihn mit Joseph Haydn, dem Meister des klassischen Quartetts! Auf der Bühne: Musikerinnen und Musiker des MDR SINFONIEORCHESTERS, die sich zu einem neuen Quartett formiert haben.



ALIVE! QUARTETT

Alexandra Bekesch | Violine

Adam Markowski | Violine

Liv Bartels | Viola

Anna Niebuhr | Violoncello



► Donnerstag | 12.1. | 20.00 Uhr | UT Connewitz



► Tickets für dieses Konzert

Die Violinistin Hyeyoon Park Bildrechte: Julia Wesely Drei Komponisten, drei Klangwelten: Begeisterung für den Tanz, seine eifrigen Naturbeobachtungen und sein stetes Interesse an einer Erneuerung der Orchestertechnik waren die besten Voraussetzungen für Ravels Komposition der Ballettmusik "Daphnis und Chloé". Erzählt wird eine Geschichte von erster Liebe, erstem Verlust und freudiger Errettung. Camille Saint-Saëns, Klangfarben-Magier und ebenso begnadeter Orchestrator wie Ravel, verstand es auf geniale Weise, in seinem "3. Violinkonzert" den Klang der Solovioline mit dem des Orchesters zu mischen und seine mitreißende Melodik in reiche Farben und eine üppige romantische Harmonik einzubetten. Als Dritter im Bunde nimmt Charles Coleman den Zuhörer in seinem Orchesterstück "Streetscape" mit auf einen Streifzug durch die Straßen Manhattans, in brodelnder Geschwindigkeit, die der pulsierenden Stadt entspricht.



MDR SINFONIEORCHESTER

MDR RUNDFUNKCHOR

Hyeyoon Park | Violine

Kristjan Järvi | Dirigent



► Sonntag | 15.1. | 19.30 Uhr | Gewandhaus



► Tickets für dieses Konzert



► MDR KULTUR &MDR KLASSIK senden das Konzert live ab 19.30 Uhr im Radioprogramm.

Radiohead-Gitarrist und Komponist Jonny Greenwood Bildrechte: Jason Evans Werke von Jonny Greenwood, Gitarrist von Radiohead, sind Angelpunkt des Programms. Als Komponist bekannt zunächst für seine Filmmusiken, u. a. für "There Will Be Blood", hegt Greenwood seit langem eine besondere Verehrung für Krzystof Penderecki. Dessen Komposition "Polymorphia" inspirierte Greenwood gleich zu "48 Antworten" auf das Stück. Umgekehrt hat Greenwoods Interpretation des "Electric Counterpoints" Steve Reich bewogen, sich mit der Musik von Radiohead zu befassen. "Ich kannte Jonny Greenwood zunächst nur durch seine großartige Musik, die er für den Film 'There Will Be Blood'" schrieb. Wer das hört, denkt nun wirklich nicht, dass der Typ in einer Rockband spielt. Wir trafen uns. Wir unterhielten uns, und wir verstanden uns sofort blendend." Es entstand sein "Radio Rewrite", ein Werk, das nur Anklänge an Songs der Band vernehmen lässt.



MDR SINFONIEORCHESTER

Kristjan Järvi | Dirigent



► Donnerstag | 19.1. | 20 Uhr | Museum der bildenden Künste



► Tickets für dieses Konzert

Komponist Philip Glass Bildrechte: Philip Glass Pioniere unter den US-amerikanischen Komponisten: David Lang (wir gratulieren zum 60. Geburtstag!) komponiert seit gut 30 Jahren eine neue Musik, die gesellschaftlich und politisch engagiert und von der Energie der Rockmusik der 70er geprägt ist. Mit seinem "Violin Concerto" (1987) schuf Philip Glass (wir gratulieren zum 80. Geburtstag!) sein erstes großes Orchesterwerk und brachte damit die Minimal Music aus den Lofts in Soho in die "klassischen" Konzertsäle der Welt, wo sie sich seither erfolgreich etabliert hat. Charles Ives, radikaler Erneuerer der amerikanischen Musik, integrierte in seinem sinfonischen Klangkosmos alle ihm bekannte Musik - die Klassiker wie die Volksmusik. Er unterteilte in seiner Vierten das Orchester in unabhängige, aber kommunizierende Sektionen und schuf ein vielschichtiges Werk, das seiner ganz eigenen Ordnung folgt.



MDR SINFONIEORCHESTER

Leipziger Universitätschor

Chad Hoopes | Violine

Stefan Asbury | Dirigent



► Samstag | 21.1. | 20 Uhr | Gewandhaus



► Tickets für dieses Konzert



► Nach dem Konzert lädt MDR KLASSIK zur LOUNGE im MDR Würfel am Augustusplatz neben dem Gewandhaus. Hier können Sie den Abend gemütlich ausklingen lassen und mit den Künstlern ins Gespräch kommen.



► MDR KULTUR & MDR KLASSIK senden das Konzert am 22.1. ab 19.30 Uhr im Radioprogramm.

Komponist Terry Riley Bildrechte: Terry Riley "In C" gilt - historisch nicht ganz korrekt - als das erste Werk der Minimal Music. Das Prinzip der sich wiederholenden und mutierenden Patterns hat vor allem prägend auf das Schaffen von Steve Reich (der bei der Uraufführung 1964 mitgespielt hat) gewirkt. "In C" ist eine Antwort auf die abstrakten seriellen Tendenzen der Zeit: Außereuropäische Einflüsse, Rhythmus, repetitive Strukturen, Tonalität, Komposition und Improvisation finden in dem Werk zueinander. In jeder Aufführung führen die Interpreten ihre eigene Version aus den 53 Patterns auf, die in Hinblick auf Dauer und Besetzung ganz unterschiedlich sein können. Peter Michael Hamel, der in den frühen 70er Jahren mit Riley zusammen arbeitete, hat diesen Geist nach Deutschland mitgebracht, eine einzigartige Musik-Philosophie vertreten und Werke geschaffen, die Grenzen in vielerlei Richtungen überschreiten.



MDR SINFONIEORCHESTER

MDR KINDERCHOR

Peter Michael Hamel | Klavier

Kristjan Järvi | Dirigent



► Mittwoch | 25.1. | 20 Uhr | Museum der bildenden Künste



► Tickets für dieses Konzert

Kristjan Järvi Bildrechte: Franck Ferville Das leidenschaftliche Wesen Don Juans hat in der Kunst vielerlei Gestalt angenommen. Richard Strauss zeichnet ihn in seiner Sinfonischen Dichtung als einen virtuos agierenden, kraftstrotzenden und siegesgewissen Verführer in einem ebenso virtuosen Werk für Orchester. "Ardor" (Leidenschaft) nennt Erkki-Sven Tüür sein Marimba-Konzert. Fasziniert von den Klangmöglichkeiten des Soloinstrumentes sowie der Virtuosität des Uraufführungsinterpreten Pedro Caneiro entstand ein "beängstigend phantasievolles" Stück, in dem das Orchester als "Dolmetscher", Störenfried wie Resonanzgeber fungiert. Camille Saint-Saëns hat in seiner Orgelsinfonie "alles gegeben, was ich geben konnte… Was ich damals schuf – ich konnte es nicht mehr wiederholen". Trotz ihrer gewaltigen Besetzung, trotz allen expressiven Engagements zeichnet sich die Komposition durch eine vollendete, fast kühl zu nennende Klarheit aus.



MDR SINFONIEORCHESTER

Heigo Rosin | Marimba

Christian Schmitt | Orgel

Kristjan Järvi | Dirigent



► Sonntag | 29.1. | 11 Uhr | Gewandhaus



► MDR KULTUR & MDR KLASSIK senden das Konzert am selben Tag zeitversetzt ab 19.30 Uhr im Radioprogramm.



► Tickets für dieses Konzert

Die Konzerte im Leipziger Gewandhaus werden von MDR KULTUR & MDR KLASSIK im Radioprogramm gesendet:



Sonntag, 15.1., 19.30 Uhr: "Schäferstündchen" - live

Samstag, 21.1., 19.30 Uhr: "Philip Glass 80" - zeitversetzt vom Vortag

Sonntag, 29.1., 19.30 Uhr: "Glühende Leidenschaft" - zeitversetzt vom selben Tag