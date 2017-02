Alle Werke dieses außergewöhnlichen Programms wurden in Zeiten großer Umwälzungen geschrieben. Die Begriffe Reformation und Revolution stehen für kontroverse Ideale, auf welche Weise wahre Durchbrüche und nachhaltige Transformationen zu (vermeintlichen) Fortschritten jeweils am besten zu bewerkstelligen waren. Zugleich umschreiben sie verschiedene Epochen der europäischen Neuzeit. Eine davon - in Deutschland später "Reformationszeit" genannt - war Teil einer gesamteuropäischen Erneuerung des Denkens. Die daraus resultierende Gleichsetzung von Protestantismus und Fortschritt einerseits sowie Katholizismus und Rückständigkeit andererseits führte gleichwohl in die Irre, was sich bspw. anhand der zeitgenössischen englischen Musik in England gut erkennen lässt. Die programmatische Brücke zur "singenden Revolution" in den baltischen Ländern am Ende des Kalten Krieges liegt nahe; während der Sowjetherrschaft suchte mehr als die Hälfte der Bevölkerung dort ihre Freiheit im gemeinschaftlichen Musizieren - letztlich mit Erfolg.