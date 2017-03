"Formel hält uns nicht gebunden, unsre Kunst heißt Poesie" - diese Worte Ludwig Uhlands stellte Niels W. Gade einst seinem Opus 1 voran - es könnte aber genauso gut seinem Gesamtschaffen als Programm unterlegt werden. Nicht zufällig erwähnte Robert Schumann den dänischen Komponisten in seinem berühmten Artikel "Neue Bahnen" als Wegbereiter stilistischer Neuerungen in der Musik. Gades 200. Geburtstag bildet den Anlass für dieses Programm, das drei der klangschönsten Kammermusikwerke in verschiedener Besetzung zusammenfasst. Wieder einmal zeigt sich darin die Affinität von Mitgliedern des MDR SINFONIEORCHESTERS für die "kleine Form".