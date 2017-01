Pioniere unter den US-amerikanischen Komponisten: Mit seinem "Violin Concerto" (1987) schuf Philip Glass (wir gratulieren zum 80. Geburtstag!) sein erstes großes Orchesterwerk und brachte damit die Minimal Music aus den Lofts in Soho in die "klassischen" Konzertsäle der Welt, wo sie sich seither erfolgreich etabliert hat. Charles Ives, radikaler Erneuerer der amerikanischen Musik, integrierte in seinem sinfonischen Klangkosmos alle ihm bekannte Musik - die Klassiker wie die Volksmusik. Er unterteilte in seiner Vierten das Orchester in unabhängige, aber kommunizierende Sektionen und schuf ein vielschichtiges Werk, das seiner ganz eigenen Ordnung folgt. Dazu kombiniert Dirigent Stefan Asbury Jean Sibelius' Tondichtung "Finlandia".