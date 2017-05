MDR Festival "Practical Spirituality" | 2.6.2017 | 20 Uhr | Leipzig, Peterskirche Sinfonie der Klagelieder

Góreckis "Sinfonie der Klagelieder" von 1976 greift auf traditionelle polnische Musik zurück und entfaltet archaische Klangwelten. Damit stand sie sogar einige Wochen an der Spitze der britischen Pop-Charts. Ives wirft im Werk "The Unanswered Question" die ewige Frage der Existenz auf, die am Ende unbeantwortet bleiben muss. Von Sven Helbig wird in diesem Konzert mit dem MDR SINFONIEORCHESTER, dem MDR RUNDFUNKCHOR und Kristjan Järvi neu komponierte Musik zum Film "Luther" erklingen.