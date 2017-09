Kristjan Järvi Bildrechte: MDR/Peter Adamik

Das MDR SINFONIEORCHESTER bringt die Musik am 17. September ab 19.30 Uhr gemeinsam mit dem Leipziger Universitätschor und Mezzosopranistin Lilli Paasikivi und weiteren Solisten auf die Bühne. MDR KULTUR und MDR KLASSIK übertragen live aus dem Gewandhaus in Leipzig. Dabei führen die Darsteller durch die Handlung des Theaterstücks und schlüpfen abwechselnd in die Rollen der tragenden Figuren, etwa des Zauberers Prospero und dessen Tochter Miranda. So wird die Musik in Teilen wieder zu dem, was sie einst war: Schauspielmusik.



Das Eröffnungskonzert "Sturm" in der beliebten Reihe "Zauber der Musik" markiert gleichzeitig den Beginn der letzten Spielzeit Kristjan Järvis als Chefdirigent des MDR SINFONIEORCHESTERS. Höhepunkte der Saison sind drei "KRISTJAN JÄRVIs MDR FESTIVALS" im neuen Jahr 2018: Wasser und Eis (10. - 24. Januar), Luft (18. - 28. April) sowie Erde & Licht (8. - 23. Juni). Darin reflektiert der Orchesterchef die Elemente, führt noch einmal in die nordische Musikwelt und erweitert das klassische Repertoire um Einflüsse aus Elektronik und Pop.