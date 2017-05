Auch in der neuen Saison setzen die MDR-Ensembles ihre beliebten Konzertreihen in Leipzig, Suhl, Erfurt und Magdeburg fort. Chefdirigent Kristjan Järvi rückt in seiner letzten Saison mit dem MDR SINFONIEORCHESTER "Die Elemente" Feuer, Wasser, Luft und Erde in den Fokus. Diesen Themenschwerpunkt läutet er am 17. September ab 19.30 Uhr mit dem Element Luft im Leipziger Gewandhaus ein. Auf dem Programm steht Sibelius‘ Schauspielmusik zu Shakespeares "Der Sturm", eine Bühnenmusik mit damals bahnbrechend neuen Orchesterklangfarben, sowie Tschaikowskis Vertonung desselben Shakespeare-Stoffs.

v.l.n.r.: Heiner Louis (Hauptabteilungsleiter MDR KLASSIK), Nathalie Wappler-Hagen (Programmdirektorin), Dr. Karen Kopp (Managerin MDR SINFONIEORCHESTER), Claudia Zschoch (Managerin MDR-Chöre) Musik ist ein Spiegel der Gesellschaft und in polemischen sowie spekulativen Zeiten eine gute Wahrnehmungsschulung der Differenzierung. Wer zuhört und sich auf Musik einlässt, kann unterschiedliche Töne erleben und unterschiedliche Zusammenhänge kennenlernen. Ich glaube, das tut mehr denn je Not. Programmdirektorin Nathalie Wappler-Hagen bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der neuen Konzertsaison

In den Programmen des MDR SINFONIEORCHESTERS finden sich in der nächsten Saison Werke von Erkki-Sven Tüür, John Luther Adams und Dobrinka Tabakova ebenso wie von Mendelssohn, Brahms und Mozart. Bereits Anfang Oktober kehrt Jazzpianist Stefano Bollani nach Leipzig zurück und bringt sein "Concerto Azzurro" mit ins Gewandhaus. Zu den weiteren Höhepunkten der Saison gehört das Konzert mit Bernsteins "Songfest" unter der Leitung von Kristjan Järvi. Auch internationale Gastkünstler werden gemeinsam mit dem MDR SINFONIEORCHESTER zu erleben sein, etwa Kari Kriikku (Klarinette) und Avi Avital (Mandoline) sowie die Dirigenten Kazuki Yamada, Ariel Zuckermann, Jan Willem de Vriend und Michail Jurowski mit "Russische Weihnachten" am 25.12. Im neuen Jahr erleben Sie u. a. Dejan Lazić (Klavier) sowie Bratscher Antoine Tamestit, der gemeinsam mit der Kammersymphonie Leipzig konzertiert.



Kammermusikalisch sind die MDR-Musiker in verschiedenen Besetzungen bei den Konzerten im MDR Würfel zu erleben. Von Streichquartett bis zum Kammerorchester reicht die Spanne, aber auch Vokalensembles wie "Sopranissimo" mit vier Damen des MDR RUNDFUNKCHORES sorgen für neue Klangerlebnisse.

Der MDR RUNDFUNKCHOR hat sich für die neue Spielzeit viele exquisite A-cappella-Projekte vorgenommen, darunter drei Konzerte der bewährten Reihe "Nachtgesang" mit renommierten Gastdirigenten wie Gijs Leenaars (10.11.) oder Nigel Short (2.2.). Des Weiteren setzt der Künstlerische Leiter des Chores Risto Joost seine Reihe mit Mendelssohns großen Vokalwerken fort, diesmal mit dem "Lobgesang" (24.9.). Neben Brahms' Requiem am Totensonntag, mit seinem Luther-Text ins Reformationsjahr passend, ist Haydns "Schöpfung" (17.3.) in der Peterskirche ein Höhepunkt der Spielzeit. Im Gewandhaus sind der Chor und sein Chef u. a. auch mit Rachmaninows Kantate "Die Glocken" zu erleben.

Für den MDR KINDERCHOR wird es spannend, da sich Chorleiter Ulrich Kaiser nach sechs erfolgreichen Jahren in Leipzig mit Beginn der Spielzeit neuen Aufgaben zuwenden wird. Unter neuer Leitung gehen die Kinder und Jugendlichen dann auf große Weihnachtstour mit Konzerten im Leipziger Gewandhaus, in Heiligenstadt, Zeulenroda, Erfurt und Adorf. Gemeinsam mit dem MDR RUNDFUNKCHOR geben die jungen Sänger zwei adventliche Konzerte in Dresden und Magdeburg. Am 24. März 2018 feiert der Chor mit einem Geburtstagskonzert sein 70-jähriges Bestehen in der Kongresshalle Leipzig.