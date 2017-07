In diesem Garten wurde der Mann gefunden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK/Jörg Simon

In Zörbig wurde am 22. Juli 2017 in einer Gartenlaube der Kleingartenanlage in der Friedrichstraße ein Mann tot aufgefunden. Bei dem Toten handelt es sich um einen 48-jährigen Mann aus Kasachstan. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen und der gerichtsmedizinischen Untersuchung geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus.

Wer kann Angaben zu dem Mann machen oder hat an diesem Tag oder davor etwas beobachtet, das mit dem Fall in Verbindung stehen könnte?