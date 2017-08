Die Erdbebenopfer thematisierte Ai Weiwei noch in weiteren Installationen. Für "Remembering" brachte er 9.000 Kinderrücksäcke in lebendigen Farben an die Fassade des Hauses der Kunst in München. Ein Rucksack eines Kindes steht für ein Leben. Sie formen in Mandarin den Satz: "Sieben Jahre lebte sie glücklich in dieser Welt", der Kommentar einer Mutter eines verstorbenen Kindes. Bildrechte: IMAGO