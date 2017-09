Stararchitekt Albert Speer junior ist tot

Der deutsche Star-Architekt und Stadtplaner Albert Speer junior ist tot. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Politikerkreisen. Demnach starb Speer am Freitagabend mit 83 Jahren in Frankfurt am Main.

Prof. Dr. Albert Speer Bildrechte: IMAGO

Nach dem Krieg machte Speer zunächst eine Schreinerlehre. Mit einem Architekturstudium in München entschied er sich für die Profession seines Vaters. 1964 gründete er sein erstes eigenes Architekturbüro in Frankfurt am Main.



Er versuchte weltweit, seine Philosophie von einer umweltgerechten Stadtplanung umzusetzen. Dazu gehörten für ihn eine Minimierung des Flächenverbrauchs und energieeffizientes Bauen. An der Technischen Universität Kaiserslautern baute er den Studiengang Raum- und Umweltplanung mit auf und war später Gastprofessor an der ETH Zürich.



Bis ins hohe Alter entwarf Speer Städte und Gebäude. Zu seinen Entwürfen gehörten unter anderem der Masterplan für die EXPO 2000 in Hannover, die Allianz Arena in München sowie Stadien für die Fußball-WM 2022 in Katar. Im Oktober 2006 wurde Speer mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.