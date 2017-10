Es gehört schon Humor und auch ein wenig Mut dazu, aus dem Testosteron geladenen ACDC-Klassiker "Highway to Hell" eine bluesige, sanfte Version zu machen - wie Carla Bruni auf ihrem aktuellen Album "French Kiss", auf dem sie ausnahmslos Coverversionen berühmter englischsprachiger Songs präsentiert. Vom Country-Hit "Stand by your Man" über ACDCs "Highway to Hell" bis hin zu Lou Reeds Hymne "Perfect Day" und "The Winner Takes it all" von Abba. Alle versehen mit einem "French Touch" à la Bruni.