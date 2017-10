Album der Woche

Die vielleicht wunderbarste Stimme des Jazz hätte 2017 ihren einhundertsten Geburtstag gefeiert: Ella Fitzgerald, 1917 in Virginia geboren und 1996 in Beverly Hills verstorben. Aus den zahlreichen Hommages in CD-Form sticht die neue Platte des London Symphony Orchestra heraus – denn sie kombiniert Ellas Gesang aus elf klassischen Aufnahmen der 50er und 60er Jahre mit einer neu arrangierten Orchesterbegleitung.

Die Rezeptur ist bewährt: Wer Fitzgeralds Cole-Porter-Platten mit dem Orchester Nelson Riddle kennt, findet sich grundsätzlich auf vertrautem akustischem Terrain wieder – wenn hier auch vor allem Streicher am Werk sind. Noch satter allerdings sind die Arrangements, ausgefeilter und kunstvoller im Umgang mit Stimmen und Dynamik. In punkto Swing-Fähigkeit braucht sich das Londoner Orchester dabei nicht vor der Riddle-Truppe zu verstecken. Mitunter freilich wird es für manche Geschmäcker überladen klingen – in jedem Fall klingt mehr als einmal der Stil eines Claus Ogerman an.

Platte mit balladeskem Akzent

Das Cover zum Album "Ella with the London Symphony Orchestra" Bildrechte: Verve Verantwortlich zeichnen sich die walisische Mezzosopranistin und Arrangeurin Juliette Pochin, ihr Ehemann James Morgan und der argentinische Komponist Jorge Calandrelli. Das Repertoire entstammt dem Kernbestand des Great American Songbook. Ein balladesker Akzent durchzieht die Platte, vielleicht auch mit Rücksicht auf das klassische Orchester, das bei höheren Tempi sicher nicht so geswingt hätte wie ein 50er-Jahre-Unterhaltungsorchester.



Naheliegenderweise haben sich Pochin, Morgan und Calandrelli einige Titel vorgenommen, die Ella schon gemeinsam mit Nelson Riddle auf den bekannten Cole-Porter-Songbook-LPs gesungen hat. Als Beigabe enthält die CD mit "People will say we‘re in love" ein Duo mit einem prominenten Jazzsänger der Gegenwart: dem 1971 geborenen Gregory Porter, der sein Timbre auf den streichergesättigten Hintergrund gekonnt einzustellen weiß – mag auch der zweistimmige Gesang Fitzgerald/Porter melodisch nicht die stärksten Momente dieser CD markieren.

Historisches Gesangsduo

Ein zweites Gesangsduo auf dieser CD ist historisch: "Let‘s call the whole thing off" und "They can‘t take that away from me" entstammen Ella Fitzgeralds Kooperation mit Louis Armstrong Ende der 50er Jahre. Ein gewagter Kontrast: Denn damals wurden die beiden begleitet vom Oscar Peterson Trio und dem Gitarristen Herb Ellis. Hier also: der Schmelz des Symphonieorchesters. Gelungen?

Das muss letztlich der Hörer mit sich ausmachen. Immerhin ist die Umarbeitung schlüssig geraten. Und mit den Originalen vergleichen sollte man die Musik auf "Ella with the London Symphony Orchestra" vielleicht auch nur, wenn einen musikwissenschaftliche Neugier treibt. Die neue CD bringt die Kombination Ella Fitzgerald plus Streicher auf dem klanglichen Niveau des 21. Jahrhunderts.

"Einstiegsdroge" für neugierige Musikhörer

Welche Fortschritte die Technik in den letzten dreißig Jahren gemacht hat, lässt sich erahnen, wenn man diesen Aufnahmen die Musik aus Clint Eastwoods Jazzfilm "Bird" von 1988 an die Seite stellt: Mit einem ähnlichen Ansatz waren dort die Saxophonsoli des Protagonisten Charlie Parker aus den Originalaufnahmen herausseziert worden – die klangliche Qualität hielt sich schon für damalige Ohren in Grenzen. Hier wiederum klingt es wie aus einem Guss – wohl auch, weil Ella Fitzgeralds Stimme auf dem Höhepunkt ihrer Karriere (anders als Charlie Parkers Saxophon) von vornherein in technisch erstklassiger Form auf Platte festgehalten worden ist.

"Ella with the London Symphony Orchestra" ist also auch technologisch interessant – als "Einstiegsdroge" für neugierige Musikhörer taugen könnte die CD ohnedies.