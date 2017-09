Ist es noch Vivaldi oder schon Haydn? Das fragt man sich bei der Musik von Franz Xaver Richter immer wieder. Sie steht an der Nahtstelle jener musikalischen Epochen, die wir heute Barock und Wiener Klassik nennen. Doch man wird ihr nicht gerecht, wenn man sie nur in ein Übergangsstadium einordnet. Dieser sogenannte "galante Stil“ ist ein Stil des Neuanfangs, betont der Brite David Blunden, Cembalist im Capricornus Consort Basel.

Die neue Tonsprache wurde vor allem an einem Ort im damaligen Europa entwickelt, nämlich am Hof des Kurfürsten Carl Theodor in Mannheim. Hier wirkten die damals führenden Komponisten wie Vater und Sohn Johann und Carl Stamitz, Ignaz Holzbauer, Christian Cannabich und eben auch Franz Xaver Richter. Sie bildeten die berühmte "Mannheimer Schule". Wenn das Crescendo, also der geschmeidigen, stufenlosen Wechsel der Lautstärke auch von deren Mitgliedern nicht erfunden wurde, so haben sie es doch als erste Komponisten perfektioniert.