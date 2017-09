Yusuf/Cat Stevens: "The laughing apple" - Folk-Finesse mit überwältigendem Sound

Für diese Platte ging Cat Stevens alias Yusuf nochmal in seine Vergangenheit. Er kramte alte Lieder heraus. Es ist ein wenig wie mit einem sogenannten Prequel bei großen Film-Sagas – die Vorgeschichte. In seinem Fall ist "The laughing apple" nun die Vorgeschichte zu seinem Hitalbum "Tea for the Tillerman" aus dem Jahr 1970. Diese Rückkehr hat auch zu tun mit einem Mann, der Yusuf seit Jahren begleitet als Musiker und Produzent – Paul Samwell-Smith von den legendären Yardbirds.

Nun ich habe die alten Songs von 1967 wieder herausgekramt. Und dieses Mal wollte ich sie so spielen, wie sie gespielt werden sollten. Und dann beschlossen Paul Samwell-Smith und ich, wieder zusammen zu spielen. Wir mögen uns musikalisch sehr und es lief wirklich wie eine leichte Brise. Wir sind den ganzen Weg nochmal gegangen, die Songs neu zu lernen und es war so einfach. Wir kamen zurück auf den Kern der Songs - Ehrlichkeit und Klarheit. Der Song allein sagt alles, ohne dass die Produktion im Weg steht.

"Mighty peace" ist einer der ersten Songs, die Cat Stevens überhaupt geschrieben hat. Schon damals ging es ihm um Frieden und Liebe. An dieser Botschaft hat sich bis heute nichts geändert. Die Songs auf "The laughing apple" zeigen einen 69-jährigen altersmilden Mann, der mit sich im Reinen ist. Lebensfragen werden hier nicht mehr gewälzt. Wenn man sich selbst gefunden hat – dann ist das Leben eben auch mal schön.



Apropos schön: Was Cat Stevens immer noch richtig gut kann, sind Songs schreiben. Die Lieder auf "The laughing apple" strahlen pastoral und melodieverliebt. Fein arrangiert und intim aufgenommen. Ein reines Funkeln. In dem kinderliedhaften "Don't blame them" blättert Stevens das Handwerk von 50 Jahren Songschreiben auf, zitiert sogar aus Beethovens Klaviersonate "Pathetique".