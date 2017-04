Als Architektur-Fan wird er in Leipzig besonders glücklich sein, gestand Weidinger. Vor allem die Architektur des Museums habe er schon bei früheren Besuchen bewundert. Auch habe er schon viele Ideen, wie er diese Museumsarchitektur mit ihren hohen Wänden bespielen will. So sollen zum Beispiel die Leipziger Schulen viel Raum bekommen. Bereits in Wien hatte er früh Kontakt mit der Leipziger Schule. Als man die Albertina dort in eine Wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts umwandelte, wurde die erste Ausstellung damals Neo Rauch gewidmet.