Dieser Film spart nicht mit auffälligen historischen Reminiszenzen, "Casablanca" wird so wirkungsvoll zitiert wie "Lawrence von Arabien". In den schönsten Momenten sieht Marion Cotillard so vollendet wie Marlene Dietrich oder Ingrid Bergmann aus, Brad Pitt übt sich darin, so lakonisch wie Bogart zu spielen. Im Bett liest er einen Roman von Graham Greene, der es wie kein anderer verstand, Thriller-Motive mit psychologischem und moralischem Tiefgang zu verbinden, wovon dieser Film leider weit entfernt ist. Regisseur Robert Zemeckis ("Forrest Gump") schreckt nicht vor grobem Kitsch und süßlichem Sentiment zurück. Dabei entfaltet sein Film durchaus Spannung - die Frage, ob die Frau eine Verräterin war oder nicht, hält uns bei der Stange.