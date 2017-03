Nach den Negativschlagzeilen der vergangenen Wochen und Monate sucht die Stadt Altenburg am Dienstag das offene Gespräch. In einem "kulturpolitischen Dialog" im Rathaus der Stadt sollen Theaterschaffende, Bürger und Stadt ihre Argumente austauschen können.

In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es, Altenburgs Ruf, eine weltoffene Kulturstadt zu sein, habe gelitten. Grund sei das in den Medien verbreitete "Verhalten der alteingesessenen Altenburger zu Ausländern, insbesondere Künstlern des Theaters".

Hintergrund: Im Herbst letzten Jahres hatte das "Bürgerforum Altenburg" zum Boykott des Theaters und Museums Altenburg aufgerufen. Unterstützer des Forums kritisieren die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und hatten sich durch die flüchtlingsfreundliche Positionierung des Theaters provoziert gefühlt. Im Dezember hatten vier Mitarbeiter des Theaters ihre Verträge nicht verlängert. Als Grund gaben sie u. a. an, rassistisch beleidigt worden zu sein. Altenburgs Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) hatte dem Schauspielchef des Theaters Altenburg, Bernhard Stengele, Ende Februar vorgeworfen, dem Image der Stadt zu schaden um mediale Aufmerksamkeit zu erheischen. Stengele hatte sich in den Medien mehrfach über zunehmenden Alltagsrassismus in der Stadt beklagt.