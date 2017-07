Der erste Satz vermittelt uns Lesern lediglich die Hoffnung des niederen Landadels, die für ihre Töchter geeignete Ehemänner finden wollen und auch müssen. Denn Frauen in jener Zeit hatten sehr eingeschränkte Eigentumsrechte und wenig Möglichkeiten, beruflich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das heißt, die sozialen Aktivitäten in dieser Schicht waren darauf ausgerichtet, Möglichkeiten zu schaffen, wo man so einem potenziellen Ehemann begegnen kann. Im Text merken wir dann sehr schnell, dass diese "allgemein anerkannte Wahrheit" nicht die Meinung der Hauptdarstellerin ist – denn Elizabeth Bennet muss zwar heiraten, um ihren Lebensstandard zu behalten, aber sie ist doch sehr wählerisch in ihrer Partnerwahl. Die Themen Heirat und Geld sind ganz zentrale Themen, weil sie eng miteinander verknüpft sind und in viele andere Bereiche der Gesellschaft damals hineingewirkt haben.

Ja! Rein beruflich ist es mir bisher nicht so stark aufgefallen. Ich kenne einige Kollegen, die begeisterte Leser von Jane Austen sind und auch zu ihr forschen. Auch in meinen Seminaren habe ich genauso viel oder genauso wenig Männer – wir haben in den Geisteswissenschaften ja mehr weibliche Studenten – als wenn ich Shakespeare oder Dickens anbiete.



Die Filme allerdings richten sich eher an ein weibliches Publikum und sind auch schon so konzipiert und produziert. Sowohl in den Filmen als auch in Jane Austens Romanen ist die Hauptfigur ja immer eine junge Frau und im Zentrum steht eine Liebesgeschichte. In den Filmen wird auch sehr stark darauf fokussiert. Die männlichen Hauptfiguren werden den Schönheitsstandards entsprechend mit besonders attraktiven Darstellern besetzt – das heißt, die männliche Figur bietet sich da auch als Sehnsuchts-, als Projektionsfläche für die Zuschauerin an.