Apolda European Design Award Modemacherinnen in Apolda ausgezeichnet

Man weiß sehr schnell, was man gar nicht will, also man trennt Halbe-Halbe sozusagen und dann sieht man sich die andere Hälfte nochmal in Ruhe an und dann wird auch ein bisschen gekämpft.

Für die Modebranche gilt die Verleihung als Nachwuchsbörse. Zum Projekt gehören neben der Preisvergabe auch Strickworkshops für Designstudenten. Derzeit beschäftigt Apolda in Anlehnung an die Tradition der Stadtschreiber erstmals auch eine Nachwuchsmodemacherin als "Designer in Residence".

Der "Apolda European Design Award" richtet sich an Nachwuchsdesigner und wurde in diesem Jahr zum neunten Mal vergebenen. Der Wettbewerb wird von der Stadt Apolda, dem Kreis Weimarer Land und der Wirtschaftsfördervereinigung Apolda veranstaltet. Er soll an die Tradition der Strickwarenherstellung in Apolda erinnern. In der Apoldaer Strickwarenbranche waren nach der Wiedervereinigung Tausende Jobs verloren gegangen. Davon erholte sie sich nie wieder. Laut Wirtschaftsfördervereinigung gibt es derzeit noch sechs Textilfirmen mit insgesamt 50 Beschäftigten in der Region.