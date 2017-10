Arno Rink (re.) und Neo Rauch bei der Eröffnung der Doppelschau "Arno Rink Neo Rauch" in der Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben.

Arno Rink (re.) und Neo Rauch bei der Eröffnung der Doppelschau "Arno Rink Neo Rauch" in der Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben. Bildrechte: MDR/Andreas Höll

Beisetzung von Arno Rink in Leipzig Langer Nachhall - Zum Tode Arno Rinks

Der Tod von Arno Rink am 5. September 2017 hat die Kunstwelt erschüttert. Am 4. Oktober wird der große Maler und Wegbereiter der Neuen Leipziger Schule beerdigt - und viele seiner Weggefährten und Schüler werden bei der Trauerfeier auf dem Südfriedhof dabei sein. In einem seiner letzten Interviews Anfang Juni, spricht Arno Rink über seine Bilder und seinen künstlerischen Kosmos.