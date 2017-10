Charlene schiebt ihr Klapprad durch die Innenstadt von Halle. Sie ist zierlich, trägt nur Schwarz und eine Mütze. Ihren Nachnamen will sie nicht verraten – aber von ihrem Tattoo erzählt sie sofort:

Also ich war jung und hab ein sehr hässliches Tattoo. Ein Tribal! Und das hab ich am Bauch. Und das hab ich mir mit 18 machen lassen. Zusammen mit meiner damaligen besten Freundin. Die jetzt nicht mehr meine beste Freundin ist – die kann ich jetzt auch gar nicht mehr leiden. Charlene

Eine Frau lässt sich ihr Arschgeweih entfernen Bildrechte: IMAGO Charlene ist 32 und studiert Fotografie. Ihr Tattoo sieht sie heute als Fehler, will es sich weglasern lassen. Der Uni Leipzig zufolge trägt jeder fünfte Deutsche ein Tattoo – vor allem junge Frauen. Sich tätowieren zu lassen, hat ein gewisses Suchtpotential. So auch bei Steffi Kirsch: Oberkörper und Arme der 33-jährigen Tätowiererin sind mit Bildern übersäht. Planeten, Ranken, unter dem Schlüsselbein ein Bild ihrer Zwillinge. Das in den Neunzigern beliebte Arschgeweih sei out, sagt sie, aber das Motiv, dieses typische Tribal, das sei immer noch da.

Tätowieren - ein generationsübergreifender Trend

Ihre Kunden seien keineswegs nur kurzentschlossene Teenager, erzählt Kirsch, die in den Wangen Piercings, ihre Haare pink und lila trägt.

Mein schönstes Beispiel, woran ich mich gerne erinnere, ist meine älteste Frau, die ich hier tätowiert habe. Die war, glaube, 72 oder 73, irgendwie über 70. Sie wollte ihr erstes Tattoo. Und sie war aber schon vom Stil her, hat man schon gesehen, dass sie ein bisschen außergewöhnlich ist. Also nicht die typische Omi. Die hatte auch 'ne Lederjacke an mit Nieten drauf und ganz vielen Buttons dran. Und die wollte 'Metal is my religion' aufn Arm tätowiert haben. Steffi Kirsch

Tätowieren birgt für manche ein gewisses Suchtpotenzial Bildrechte: colourbox Der Chef in Steffi Kirschs Tattoo-Laden ist Gernot, 54 Jahre alt, der nur beim Vornamen genannt werden will. Im "Gottes Werk und Teufels Farben" gebe es kein Kundenprofil, sagt er. Er erinnert sich gern an ein älteres Ehepaar, die sich nach der goldenen Hochzeit ihre Porträts auf die Oberarme stechen lassen haben. Dass mit 70 die Haut viel schlaffer ist als bei 17-Jährigen, findet Gernot überhaupt kein Problem:

Der Kunde ist ja König. Wie überall. Und wenn das gewünscht ist. Die haben sich das ja nun wahrscheinlich auch reiflich überlegt nach ner goldenen Hochzeit, nach so langen gemeinsamen Jahren. Und wir fanden das sehr amüsant. Und die beiden zu beobachten war auch herzzerreißend eigentlich. Gernot