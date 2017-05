Ich gebe es gleich zu: ja ich gehöre zu denen, die für das Programm von Arte schwärmen, aber nicht jeden Tag schauen. Arte ist für mich immer etwas unerreicht – immer etwas abgehoben – im positiven Sinne. Arte ist der Sender für die besonderen Stunden, Minuten, fast so wie ein Festmahl. Wer könnte schon jeden Tag ein fünf Gänge Menü vertragen? Ab und zu muss es die schnell hinuntergeschlungene Klappstulle auf die Hand sein – oder die Currywurst an der Ecke.

Arte ist ein Sender ohne Berieselungsautomatik – das ist eigentlich gut, aber am Ende eines langen Tages reicht es manchmal nur noch dafür. Arte ist was für besondere Tage – für besondere Anlässe – wie das das kleine Schwarze, das für den täglichen Gebrauch ungeeignet ist. Aber es ist gut zu wissen, dass es in Europa diesen Sender gibt, der scheinbar grenzenlos Ideen, Stoffe, Filme, Musik und neue Formate auf den Fernsehmarkt schmeißen kann , dazu noch innovativ und immer anders als alle anderen ist.

Arte ist wie das das kleine Schwarze, das für den täglichen Gebrauch ungeeignet ist. Claudia Bleibaum

Claudia Bleibaum, MDR KULTUR-Redakteurin Bildrechte: MDR/Hendrik Kirchhof Die tollen Ideen, das Layout, die anspruchsvollen Filme, Dokumentationen über Bands, Konzerte von Oper bis Freddy Mercury. Danke für unerwartete Fernsehformate und süchtig machende Serien. Die BBC-Produktion über die Anfänge des britischen Fernsehens "The Hour" voller Stil und Eleganz, hätte ich nie gesehen. Die dänische Politikserie "Borgen" war mein "House of Cards". Ich bin mit "Our Girl" der britischen Soldatin Molly nach Afghanistan gefolgt. Und ja, ich oute mich als Fan von Senta Berger als interne Ermittlerin in der Krimireihe "Unter Verdacht", die bei Arte immer zuerst gezeigt wird.

Klar, habe ich neulich die Karusmäki-Reihe zum 60. Geburtstag registiert und einen der Filme auch gesehen - ich war froh über die anderen Bilder, die echten Geschichten.

Arte-Nachrichten blicken anders in die Welt, Realityformate sind nicht voyeuristisch, sondern herzlich und warm und erzeugen eine Nähe zu Menschen und Orten. Es sind diese Arte-Momente, die jeder kennt, der den Sender schaut. Ja klar, kenne ich die Leute, die meinen, ein Spartenprogramm wie Arte sei reine Verschwendung, viel Programm, wenig Zuschauer.

In einer Zeit, in der sich alles rechnen muss, bin ich sehr dankbar für einen Sender, der so selbstbewusst Programm macht, in diesen Tagen, in denen öffentlich- rechtliches Fernsehen als überholter Dinosaurier bezeichnet wird und das Konstrukt Europa immer instabiler zu werden scheint. Deshalb ist es so wichtig zu zeigen, wie reich an Geschichte, Kultur und Zukunft dieses Europa ist.

Arte wird für mich nie alltäglich, sondern bleibt besonders - wie das Gefühl, frisch verliebt zu sein, die erste Erdbeere des Jahres, der Blick übers Meer im lang ersehnten Urlaub.