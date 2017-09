Man könnte meinen, dass die Band "The Aberlour's" sich ein Akkordeon besorgt hat, um endlich einmal auf dem Akkordeon Festival "Akkordeon Akut" aufzutreten. Doch das stimmt so nicht. Das Festival, das seit 2010 jährlich im Herbst stattfindet, ist in seinem Programm ebenso vielfältig wie das Instrument Akkordeon selbst. Und "The Aberlour's", die kurz gefasst Celtic-Folk-Rockmusik machen, spielen seit einiger Zeit mit Akkordeon statt mit Flöte. Das Leben verändert sich, eine Band auch - so kommentieren die Aberlour's aus Halle schlicht diesen Wechsel. Ihrer Musik tut das gut und neuerdings singen sie auch noch auf Deutsch. Ein Bandporträt.