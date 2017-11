Asaf Avidan: "The Study On Falling" - Eine emotionale Reise

Asaf Avidan ist einer der erfolgreichsten Künstler Israels. Ihm ist es immer wichtig zu betonen, dass er zwar aus Israel stammt, aber kein israelischer Künstler ist. Ganz offensichtlich hat er ein Problem mit seinem Land und der dortigen Politik. Vielleicht war auch das einer der Gründe, warum er für sein neues Album in die USA gegangen ist. "The Study On Falling" heißt Avidans erstes Americana Album.

Viele Leute wollen glauben, dass Kunst Freiheit ist. Ich aber glaube, Kunst ist immer der Versuch, konfuse Gefühle zu erklären und einzuordnen, entweder mit Worten oder mit Noten, auf einer Leinwand oder durch eine Linse. Dabei geht es immer darum, sich selbst besser zu verstehen und einen Filter zu kreieren, der dieses Verstehen auch für andere nachvollziehbarer macht. Asaf Avidan

Lieder über Polyamorie

Ich bin extra in die USA gereist und habe mir einen amerikanischen Produzenten gesucht und amerikanische Musiker. ... Jim Keltner zum Beispiel, ein legendärer Schlagzeuger. Er hat nicht nur mit Bob Dylan, Neil Young und den Beatles zusammen gespielt, sondern auch mit Elvis Presley. Das war für mich der einzige Weg, so ein Americana Album aufzunehmen. Asaf Avidan

Ein außergewöhnlich intensiver Gesang

Asaf Avidan ist ein Exzentriker. Alles, was er macht, ist kraftvoll, manchmal sogar theatralisch. Die Instrumentierung seines neues Album "The Study On Falling" ist tatsächlich klassisch für ein Americana Album mit prominenter akustischer Gitarre, Bass, Schlagzeug und natürlich dem Besen, der bei fast jedem Lied über die Snaredrum wischt. Sein markantestes Instrument ist aber seine Stimme. Selbst wenn man nicht auf die Texte achtet, spürt man seine Zerrissenheit und seinen Schmerz und leidet mit ihm. Nein, sein Gesang ist dabei nicht immer im wortwörtlichen Sinne schön, dafür aber immer außergewöhnlich intensiv - wie im Titeltrack "The Study On Falling".

Wenn ich ein Lied schreibe, schreibe ich nie Text und Musik getrennt voneinander. Ich spiele Klavier oder Gitarre und singe den Text parallel dazu. Singen ist für mich eine sehr emotionale Sache. Meine Stimme ist für mich das nahbarste und genaueste Werkzeug, um meine Gefühle auszudrücken. Asaf Avidan

"The Study On Falling" ist kein Album, dass man einfach so laufen lässt für eine angenehme Hintergrundbeschallung. Diese Musik fordert Aufmerksamkeit, und die hat sie auch verdient. Asaf Avidan ist ein Ausnahmemusiker. Dabei ist es fast egal, ob er nun Folk, Rock, Jazz oder eben Americana macht. Auch mit seinem neuen Album "The Study On Falling" schafft er es, seine Hörer zu berühren. Für Asaf Avidan war der Entstehungsprozess dieses Albums eine emotionale Reise. Und genau das ist das Hören des Albums auch.

Über Asaf Avidan

Asaf Avidan wurde 1980 in Israel geboren, als Jugendlicher synchronisierte er Cartoons und begann zunächst, Animation zu studieren und Filme zu drehen. Mit 18 kam er zur Armee in eine Kampfeinheit, aus der er nach Monaten zwischen Schlaflosigkeit und Alpträumen vom Militärpsychologen ausgemustert wurde. Mit 21 erkrankte er an Lymphdrüsenkrebs. Geheilt, verrannte er sich jahrelang suchtartig in immer neue Affären. Am Ende half nur das Singen.

Angaben zum Album: Asaf Avidan - "The Study On Falling", erschienen bei Polydor, CD-Bestellnr. 5783055 - ca. 17 Euro, Vinyl 20 Euro, MP3-Album 10 Euro.