Die Verfilmung des erfolgreichen Computerspiels "Assassin's Creed" scheitert in einem Ausmaß, dass man schon historisch nennen darf. Der erzählerische Kern der Spiele, wonach geschichtliche Erfahrungen unserer Vorfahren genetisch in uns abrufbar abgelagert sind, wurde übernommen. Marion Cotillard als Wissenschaftlerin Doktor Rikkin schickt auf dieser Grundlage den zum Tode verurteilten Callum Lnych (Michael Fassbender) in das Spanien des 15. Jahrhunderts. Dort erkennt er sich als Nachfahre der legendären Geheimbündler Assassins, die einen ewigen Kampf gegen den nach Weltherrschaft strebenden Templerorden führen.